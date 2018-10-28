Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:04 TSİ )

Türkiye’de saatler geri ya da ileri alındı mı?

Geçtiğimiz sene yaşanan büyük “Saat kaç?” karışıklığının ardından bu sene yine aynı sorun yaşandı, teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri geri alınca tüm saatler farklı bir zamanı göstermeye başladı, Türkiye pazar sabahına kafa karışıklığıyla uyandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’de bir kez daha saat kaç karmaşası yaşandı! Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Pazar sabahına uyanan vatandaşların birçoğunun kafasındaki ilk soru “Saat kaç?” oldu. Saatin kaç olduğuna dair kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların ilk başvurduğu yöntem Google’da “Saat kaç?” araması yapmak oldu.

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.
Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda
Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen
Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan
Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün

Bugün 10:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Kıdem tazminatı reformu geliyor mask
Kıdem tazminatı reformu geliyor
Melda ve Burak dünya evine girdi mask
Melda ve Burak dünya evine girdi
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı mask
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik mask
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu mask
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL