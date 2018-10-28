Türkiye’de saatler geri ya da ileri alındı mı?

Türkiye’de bir kez daha saat kaç karmaşası yaşandı! Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Pazar sabahına uyanan vatandaşların birçoğunun kafasındaki ilk soru “Saat kaç?” oldu. Saatin kaç olduğuna dair kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların ilk başvurduğu yöntem Google’da “Saat kaç?” araması yapmak oldu.

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün