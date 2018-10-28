Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:19 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:22 TSİ )

Gazeteci İsmail Kadı vefat etti

Kocaeli basın camiasında sevilen bir isim olan, Gebze Yeni Haber gazetesinin sahibi İsmail Kadı vefat etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği rahatsızlığa bağlı olarak kalp kapakçığı ameliyatı olan Gebze Haber Gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Kadı, ardından Ankara’da tedavi olmuştu. Son olarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İsmail Kadı dün gece vefat etti. Merhum İsmail Kadı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bugün 10:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 13:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Melda ve Burak dünya evine girdi mask
Melda ve Burak dünya evine girdi
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı mask
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik mask
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu mask
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu
Gazeteci İsmail Kadı vefat etti mask
Gazeteci İsmail Kadı vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL