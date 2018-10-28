Geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği rahatsızlığa bağlı olarak kalp kapakçığı ameliyatı olan Gebze Haber Gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Kadı, ardından Ankara’da tedavi olmuştu. Son olarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İsmail Kadı dün gece vefat etti. Merhum İsmail Kadı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Bugün 10:19 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:22 TSİ )
Gazeteci İsmail Kadı vefat etti
Kocaeli basın camiasında sevilen bir isim olan, Gebze Yeni Haber gazetesinin sahibi İsmail Kadı vefat etti.
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Bugün 10:19 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
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