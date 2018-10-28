"29 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde verilen, 20. yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi olan İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını takip eden süreçte modern Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gündür. Cumhuriyet modernleşme devriminin özgürlükçü demokrasiye giden yoldaki en büyük adımıdır. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin Cumhuriyete, onun üzerinde yükseldiği temel değerlere, bu bağlamda özgürlükçü demokrasiye olan bağlılığının ve tutkusunun en güçlü şekilde ifade edildiği bayramdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ; Cumhuriyetin temel değerlerini, demokrasinin bütün kurumlarını ve kuvvetler ayrılığını baskı altına almış bir iktidara karşı ; Parlamenter, Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler konusundaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadelenin başarıya ulaşacağına ilişkin inancımız tamdır. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun"
Bugün 10:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Çakar: Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gün
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.
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Bugün 10:22 TSİ - Siyaset
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz