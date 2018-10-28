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Melda ve Burak dünya evine girdi

Eski İl Özel İdare Müdürü ve şuanda Vali Muavini olan Nevzat Göçer ve Şenay Göçer çiftinin kızları Melda Göçer ile Özel Cihan Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Ataman ve Zuhal Ataman çiftinin oğulları Burak Ataman dünya evine girdi.

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Eski İl Özel İdare Müdürü ve şuanda Vali Muavini olan Nevzat Göçer ve Şenay Göçer çiftinin güzeller güzeli kızları Melda Göçer ile Özel Cihan Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Ataman ve Zuhal Ataman çiftinin yakışıklı oğulları Burak Ataman, Welborn Otel’de gerçekleşen görkemli bir düğün merasimiyle dünya evine girdi.

YOĞUN KATILIM

Welborn Otel’de gerçekleşen düğün merasimine CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, çok sayıda bürokrat, doktor ile Ataman ve Göçer ailesinin yakınları katıldı.

BALAYI BALİ ADALARI’NDA

28 yaşındaki Avukat Melda Göçer ile 30 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Burak Ataman’ın düğün merasimindeki mutluluğu gözlerinden okunurken genç çift balayını Bali Adaları’nda gerçekleştirecek. Ardından genç çift hayatlarının bundan sonrakini bölümüne ise Hollanda’da devam edecek.  Ahmet HAZER

Bugün 10:28 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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