Esnaf, yeni balık pazarına alışıyor

Yıllardır İzmit Halkevi’nde hizmet veren balıkçılar 15 Ekim itibariyle Salim Dervişoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan yeni yerlerine geçmişlerdi. İşlerin halkevine göre düşük olduğunu ifade eden esnaf Şen Karadeniz Balıkçılık’ın sahibi Emrah Sevimli, “Yeni yerimize yavaş yavaş alışıyoruz. İşlerimiz tabi ki Halkevi’ne göre biraz daha düşük. Fakat vatandaş yeni yeni öğrenmeye başladı. Birlikte alışacağız” dedi. Balık fiyatlarıyla ilgili olarak ise Sevimli, “Fiyatlar geçen haftaya oranla aynı sadece palamutta bir artış var. Onun haricinde bir artış yok” dedi. Ahmet HAZER
İŞTE BALIK PAZARINDAKİ FİYATLAR
İstavrit 15 TL
Mezgit 20 TL
Hamsi 10 TL
Somon 25 TL
Mezgit 20 TL
Palamut 20 TL
Çinekop 15 TL
Barbun 15 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz