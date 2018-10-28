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Esnaf, yeni balık pazarına alışıyor

15 Ekim itibariyle hizmete giren yeni balık pazarı “Balık Han” da esnaf işlerin Halkevine göre azaldığını belirtirken vatandaşın yavaş yavaş yeni yerlerini öğrenmeye başladığını ifade etti.

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Yıllardır İzmit Halkevi’nde hizmet veren balıkçılar 15 Ekim itibariyle Salim Dervişoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan yeni yerlerine geçmişlerdi. İşlerin halkevine göre düşük olduğunu ifade eden esnaf Şen Karadeniz Balıkçılık’ın sahibi Emrah Sevimli, “Yeni yerimize yavaş yavaş alışıyoruz. İşlerimiz tabi ki Halkevi’ne göre biraz daha düşük. Fakat vatandaş yeni yeni öğrenmeye başladı. Birlikte alışacağız” dedi. Balık fiyatlarıyla ilgili olarak ise Sevimli, “Fiyatlar geçen haftaya oranla aynı sadece palamutta bir artış var. Onun haricinde bir artış yok” dedi. Ahmet HAZER

İŞTE BALIK PAZARINDAKİ FİYATLAR

İstavrit 15 TL

Mezgit 20 TL

Hamsi 10 TL

Somon 25 TL

Mezgit 20 TL

Palamut 20 TL

Çinekop 15 TL

Barbun 15 TL

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