Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:38 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:39 TSİ )

Sarıbay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Büyük önderimiz Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’da yaktığı Kurtuluş meşalesi, ezelden beridir hür yaşayan milletimizin içindeki bağımsızlık tutkusu ile birleşerek tüm dünyayı etkisi altına alan bir yangına dönüşmüştür. Ülkemiz üzerinde çıkarları doğrultusunda hayaller kurarak planlar yapanlar, milletimize zulmü reva görenler daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ile karşı karşıya kalmış ve topraklarımızdan sürülmüştür. Bu millet; bağımsızlığı, vatan toprağı, geleceği, bayrağı, özgürlüğü için ağır bedeller ödemiştir. Başkomutan Mustafa Kemal, bağımsızlık mücadelesinden binlerce yara ile çıkan milletimizin kaderini tek bir kişinin ellerine bırakmak yerine, egemenliği kayıtsız şartsız milletimize teslim etmiş, Cumhuriyeti’mizi kurmuştur. Bugün, 95. yaşını kutladığımız atalarımızın mirası Türkiye Cumhuriyeti hala iç ve dış tehditler ile mücadele etmektedir. ‘Halkın kendi kendini yönetme şekli’ olan Cumhuriyet, tüm güçlerin tek elde toplandığı bir rejime dönüştürülmek istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı, atalarımızın mirası olan Cumhuriyet’i ve ilkelerini her koşulda kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir. Başta Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyeti müdafaa yolunda şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin aydınlık yolunu savunurken türlü iftiralara, baskılara, tehditlere maruz kalmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen tüm vatandaşlarımıza, mirasımızın her bir neferine saygılarımı sunuyorum. Karanlığın üzerine bir güneş gibi iyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti.”

Bugün 10:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Melda ve Burak dünya evine girdi mask
Melda ve Burak dünya evine girdi
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı mask
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik mask
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu mask
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu
Gazeteci İsmail Kadı vefat etti mask
Gazeteci İsmail Kadı vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL