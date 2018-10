Sarıbay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

“Büyük önderimiz Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’da yaktığı Kurtuluş meşalesi, ezelden beridir hür yaşayan milletimizin içindeki bağımsızlık tutkusu ile birleşerek tüm dünyayı etkisi altına alan bir yangına dönüşmüştür. Ülkemiz üzerinde çıkarları doğrultusunda hayaller kurarak planlar yapanlar, milletimize zulmü reva görenler daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ile karşı karşıya kalmış ve topraklarımızdan sürülmüştür. Bu millet; bağımsızlığı, vatan toprağı, geleceği, bayrağı, özgürlüğü için ağır bedeller ödemiştir. Başkomutan Mustafa Kemal, bağımsızlık mücadelesinden binlerce yara ile çıkan milletimizin kaderini tek bir kişinin ellerine bırakmak yerine, egemenliği kayıtsız şartsız milletimize teslim etmiş, Cumhuriyeti’mizi kurmuştur. Bugün, 95. yaşını kutladığımız atalarımızın mirası Türkiye Cumhuriyeti hala iç ve dış tehditler ile mücadele etmektedir. ‘Halkın kendi kendini yönetme şekli’ olan Cumhuriyet, tüm güçlerin tek elde toplandığı bir rejime dönüştürülmek istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı, atalarımızın mirası olan Cumhuriyet’i ve ilkelerini her koşulda kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir. Başta Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyeti müdafaa yolunda şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin aydınlık yolunu savunurken türlü iftiralara, baskılara, tehditlere maruz kalmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen tüm vatandaşlarımıza, mirasımızın her bir neferine saygılarımı sunuyorum. Karanlığın üzerine bir güneş gibi iyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti.”