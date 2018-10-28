Darıca'da korku dolu gece!

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Sakız Ağacı Sokak'ta bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri evlerinden tahliye edilmesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa bir sürede söndürülürken, dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.