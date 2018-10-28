Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Sakız Ağacı Sokak'ta bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri evlerinden tahliye edilmesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa bir sürede söndürülürken, dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Darıca'da korku dolu gece!
Darıca ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz