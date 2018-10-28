Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Artık gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz whatsapp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.
Bugün 10:56 TSİ- Teknoloji ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!
İnternetsiz WhatsApp kullanmak isteyenler buraya. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!
Büyütmek için resme tıklayın
1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.
2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.
3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın
4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun
İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080
5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.
iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.
Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.
Bugün 10:56 TSİ - Teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz