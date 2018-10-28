Vali Aksoy: Cumhuriyeti ayakta tutan milletin kendisidir

Vali Aksoy, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Bu büyük günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri, gazileri milletçe sonsuz şükran ve rahmetle andıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Her 29 Ekim, bağımsızlık ve onurlu bir şekilde birlikte yaşama irademizin ve milletçe geleceğe güvenle bakabilmemizin bayramıdır. Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreçte Anadolu toprakları, tarihin kaydettiği en haksız toprak işgaline uğramıştı. İşte bu haksızlığa karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milli mücadele hareketini başlatan Anadolu insanı, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle birlikte bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu kahramanlık destanının temelinde, hamuru özgürlük ve bağımsızlık mayasıyla yoğrulmuş insanımızın iman dolu göğsü, birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır. Bu başarıyı taçlandıracak olan yegane şey ise, bağımsız bir devletin kurulmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserim' diye adlandırdığı Türkiye Cumhuriyeti, çağın gereklerini ve halkının ihtiyaçlarını dikkate alan genç bir devlet olarak tam 95 yıl önce bugün tarih sahnesindeki saygın yerini almıştır."

"Cumhuriyetimizi ayakta tutan yegane kuvvet bu milletin kendisidir ve her türlü yetkinin kaynağı da millet iradesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu 'Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir' ilkesi devlet sistemimizin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullanan Aksoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Geçmişimiz, geleceğimiz, devletimiz ve vatanımız hepimizindir. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatan topraklarının bütünlüğü ve Cumhuriyeti korumanın azim ve kararlığı içindeyiz. Atalarımızın en değerli miraslarından olan Cumhuriyetimizi ve onun sahip olduğu temel değerleri yüceltmek ve sürekli kılmak ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen güçlü toplumların sahip olduğu güçlü devlette mümkündür. Milletçe el ele verip, bu gücü oluşturmakta toplumun bütün fertlerine önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır."

Şanlı tarihimize, büyük milletimize, yüce devlet geleneğimize ve kutsal medeniyetimize yakışır bir gelecek inşa etmenin herkesin temel görevi olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıkları ile milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.