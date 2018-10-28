Yaz tatili süresi değişecek mi?

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmalarından öne çıkan satır başları:

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.

İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz.

Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

YABANCI DİL EĞİTİM

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var. Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.