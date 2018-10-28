Muzaffer Gündüz liderliğindeki 30 kişilik izci grubu kampta doğa bilincini güçlendirmek ve acil durumlarda toplanma organize olma konularında eğitim aldılar. Diriliş İzci oymağı kampta ayrıca dünya izcilik hareketince her yıl gerçekleştirilen JOTAtelsizle havada buluşmaetkinliğine de katıldı. İzmitli izciler telsizle İtalya ve Portekizli izcilerle konuştular.
Bugün 11:20 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
İzciler Sarısu'da kamp yaptı
İzmit Belediyespor Diriliş İzci oymağı Kandıra Sarısuda kamp yaptı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:20 TSİ - Kültür-Sanat
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz