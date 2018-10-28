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Bugün 11:20 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:21 TSİ )

İzciler Sarısu'da kamp yaptı

İzmit Belediyespor Diriliş İzci oymağı Kandıra Sarısuda kamp yaptı.

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Muzaffer Gündüz liderliğindeki 30 kişilik izci grubu kampta doğa bilincini güçlendirmek ve acil durumlarda toplanma organize olma konularında eğitim aldılar. Diriliş İzci oymağı kampta ayrıca dünya izcilik hareketince her yıl gerçekleştirilen JOTAtelsizle havada buluşmaetkinliğine de katıldı. İzmitli izciler telsizle İtalya ve Portekizli izcilerle konuştular.

Bugün 11:20 TSİ - Kültür-Sanat

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