Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:30 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:57 TSİ )

Otobüsleri temizlerken kemençe çalıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüslerinin bakımını yapan işçiler, 13 saatlik mesainin stresini, kemençe çalıp şarkı söyleyerek atıyor.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Park A.Ş.’ye bağlı halk otobüslerinin İzmit’te bulunan bakım ve onarım atölyesinde çalışan işçiler araçlarının bakımlarının tamamlanması ve vaktinde sefere çıkabilmesi için her gün 13 saat mesai yapıyor. Bakım ve onarım atölyesinin kaporta onarım bölümünde çalışan 15 işçi de her gün gelen yüzlerce aracın bakım ve onarımını yapıyor. 13 saatlik mesailerinde araçların bakımlarının vaktinde tamamlanıp sefere yetişesi için yoğun bir tempoyla çalışan işçiler, yoğun bir stres yaşıyor. Yaşadıkları stresin kendilerine yorgunluk kattığını söyleyen işçiler, bu yorgunluğu kemençe çalıp şarkı söyleyerek atıyor. Yaşadıkları stresi kendi buldukları yöntemle gidermeye çalışan işçilerin boş vakitlerinde yaptıkları aktiviteleri renkli görüntülere sahne oluyor.

“Yoğun tempoda olduğumuz zaman kemençe çalarım onlar için”

Arkadaşlarını eğlendirmek için boş mesailerinde sürekli onlar için kemençe çaldığını belirten çalışanlardan Mahmut Çakmak, “Arkadaşlarla stres atmak için böyle çalışırken, yoğun tempoda olduğumuz zaman kemençe çalarım onlar için. Öyle geçiriyoruz stresimizi. Gündelik araçların bakımıyla ilgileniyoruz burada. Bu nedenle arkadaşlarımız, ‘Arada sırada kemençeyi getir, neşelendir bizi’ diyorlar. Ben de müsait olduğum zaman getiriyorum kemençeyi ve öyle bir ortam oluşturduk. Bizim işimiz hep stres, sıkıntıyla ilerliyor. Araçları güzel bir şekilde yapıp Kocaeli halkına. Hizmet verebilmek için mücadele ediyoruz. İşin stresini bildiğim için bu şekilde eğlenelim dedik arkadaşlarla. Stres atıyoruz böyle, yapacak bir şey yok” dedi.

“Arkadaşların morali düzelmiş oluyor, bu da bize yetiyor”

Gündelik işlerin yetişebilmesi için yoğun tempoda çalıştıklarını ve bu sebepten dolayı stresli bir iş ortamlarının olduğunu ifade eden usta başı Kamil Beyazıt, “Araçlarımız sürekli hareket altında olduğu için parodiydik bakım ve bir kısım arızalar yaşanıyor. Biz de yoğun bir tempoyla u işi sürdürmeye çalışıyoruz. Araçların kaporta aksanın elden geçirilmesi amacıyla bir ekip kurduk, 15 ekipten oluşuyor. Tek bir ekipten oluşuyoruz. Tek bir vardiya halinde sabah saat 09.00 ile gece 23.00 arasında çalışıyoruz. Ekipte doğal olarak bir yorulma oluyor. Ekip çünkü sabah saat 08.00’de geliyor, gece 23.00’a kadar sadece yemek molası veriliyor. Seri bir çalışma var, bir taraftan işletmede işlerin aksamaması lazım. İşte araçların seferlere yetişmesi lazım. Bundan dolayı bir yorulma meydana geldi. Ben de arkadaşlarda bunu hissettim. Mahmut ağabeyimiz de burada akşam organizasyonlarını yapıyor. Araçların yakıtları ve temizlikleri ile ilgileniyor. Mesaisine başlamadan önce kendisinden böyle bir ricada bulundum. Moral olsun diye bizim için kemençe çaldı. Çok da iyi oldu. İşi aksatmadan belirli periyotlarda bu devam edebilir. Arkadaşların morali düzelmiş oluyor, bu da bize yetiyor” diye konuştu.

Bugün 11:30 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Doğrucu Davut - Boş mesai nasıl oluyor? Hafta tatilinde gel kemençe çal desen gelmez.aldığın para haramdır.

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 14:49
02

Doğrucu Davut - Başka haber bulamıyorsunuz galiba.bu boş işlerle uğraşan çalışanın haberini daha iki gün önce yayınladınız.

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 14:47
01

İzmitli - İş güvenlik uzmanı yok galiba, bir işçi günde 11 saatten fazla çalışamaz. Ve her 8 saat çalışmadan fazla çalışmada 2 yemek hakkı oluşur. Açıklama yapan arkadaşın itirafı sonrası SGK müfettişleri bunu ihbar kabul etmeli ve çalışma koşulları için hemen soruşturma başlatmalı..

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 13:34
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Kıdem tazminatı reformu geliyor mask
Kıdem tazminatı reformu geliyor
Melda ve Burak dünya evine girdi mask
Melda ve Burak dünya evine girdi
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı mask
Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik mask
Körfez'de deprem! Sallandık ama hissetmedik
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu mask
Ercan Topaca ve Erdal Ata merkez valisi oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL