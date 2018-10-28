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Hürriyet: Cumhuriyet iktidar ceplerini doldursun diye ilan edilmedi

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

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"Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk Milletinin karakterine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetin 95. yılına kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Ancak ne var ki; Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, ilelebet yaşayacak olan Cumhuriyet’i, iktidar sahipleri halkın gerçek sorunlarına kulak tıkasın, siyasi çıkarlarını milletin çıkarlarından önce görmeleri, ceplerini halktan toplanan vergilerle doldursun diye ilan etmedi.

Yıllar boyu verdiği bağımsızlık mücadelesinde döktüğü kan, acı ve gözyaşına rağmen muzaffer ayrılan yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası’nda ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek, milletin efendiliğini her şeyden üstün tutan Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Yarın Cumhuriyeti ilân edeceğiz’ demesinin üzerinden tam 95 yıl geçti.

Bu geçen yüzyıllık süre sonucu geldiğimiz nihayette meclisi saran kara bulutlar, 80 milyon insanımızın üzerine umutsuzluk yağdırmaktadır. Cumhuriyet’in ilanından bu yana halkı bu kadar yalnız bırakan, bu kadar halkın sorunlarına uzak kalan, umursamayan, milletin cebine el uzatmaktan çekinmeyen bir iktidar katiyen gelmemiştir.

Biz millet olarak türlü zorluklardan bugünlere gelirken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın ve demokrasinin yolunu açan değerlerimize her koşulda sahip çıkmamız gerektiğini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Bizim mücadelemiz sadece Cumhuriyet’e sahip çıkma mücadelesi değil, kayıtsız şartsız milletin olan egemenliğin, hiçbir surette belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaması mücadelesidir. Büyük zorluklarla, fedakârlıklarla kurulmuş olan Cumhuriyet bu mücadeleye değer.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün eşsiz dehasının eseri olan Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve onurunu yaşamanın sevinci içerisinde; Halkımızın Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygıyla anarım. Bayramımız kutlu olsun!"

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Yorumlar

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İzmitli - Vekilim Cumhuriyet hiçbir siyasetçinin kendi ve çevresinin cebi dolsun diye icat edilmedi, ama hep siyasetçiler bunu yanlış anladılar..

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 13:37

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