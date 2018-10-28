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Bugün 12:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:16 TSİ )

CHP'li Akar: Cumhuriyet en büyük devrimdir

CHP Milletvekili Haydar Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Akar'ın mesajı şu şekilde:

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"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle felsefesini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yıldönümü kutlu olsun.

Cumhuriyet, Büyük Önder Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir. Türk Ulusu, bağımsızlığına kasteden düşmanlardan Kurtuluş savaşında verdiği mücadeleyle, Cumhuriyetle çağ dışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtularak eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan çağdaş bir ulus yaratmıştır.

Cumhuriyetimiz sadece bir yönetim biçimi değil, kader birliği yapmış, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedefleyen Türk Ulus’una eşit vatandaşlık hakkı kazandıran hukuk temeline dayalı bir değerler bütününden oluşan Laik ve özgürlükçü bir tercihtir.

SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

Cumhuriyet evlatları olarak bizler, devrimlerin ışığında, aydınlık ve çağdaş geleceğe taşınarak, Cumhuriyet şehitleri tarafından halkımıza ve bizlere emanet edilen, laik,  demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olan vazgeçilmez sorumluluklarımızın farkındayız.

Ülkemize ve halkımıza karşı yapılan ihanetler, karşımıza çıkarılan engeller ne kadar büyük olursa olsun, halkımıza olan inancımız ve Cumhuriyete olan bağlılığımızdan aldığımız güçle, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeden güçlükleri teker teker aşacağız. 

Bu duygu ve inançla 95. yaşını kutladığımız Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Terörle mücadele de şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı iletiyorum. Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumaya kararlı vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Bugün 12:15 TSİ - Siyaset

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