Güler de “Ne Cizre’nin halkına, ne toprağına, ne de taraftarına laf ettim. Cizre resmi sitesinden yazılanı okudum onlara “Ortamı germeyin” dedim. Direk küfür ve hakaret edildi, sonra “Savcılığa gidiyoruz” denildi. Buyurun gidin..! Bizim canımızı sıkmayın, istersek binlerce taraftarla oraya geliriz. Sizin yapmak istediğiniz bizi oraya getirmemek. Bu oyunlara gelmeyiz” dedi. Bu gerilimin Şırnak emniyeti ve Cizre İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nda nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor.
Bugün 12:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
Bu gerilim yasak getirebilir!
Cizrespor taraftarı sosyal medyalarından yaptıkları açıklama ile aslı olmayan ithamlarda bulunmuş ve Hodrimeydan Lideri Enver Güler’i hedef almıştı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:40 TSİ - Spor
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Adam alenen tehdit etmiş, hodrimeydan bu takıma layık değil, hodrimeydan artık KOCAELİSPOR' un size ihtiyacı yok şu takımdan elini çek artık..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.