Bu gerilim yasak getirebilir!

Güler de “Ne Cizre’nin halkına, ne toprağına, ne de taraftarına laf ettim. Cizre resmi sitesinden yazılanı okudum onlara “Ortamı germeyin” dedim. Direk küfür ve hakaret edildi, sonra “Savcılığa gidiyoruz” denildi. Buyurun gidin..! Bizim canımızı sıkmayın, istersek binlerce taraftarla oraya geliriz. Sizin yapmak istediğiniz bizi oraya getirmemek. Bu oyunlara gelmeyiz” dedi. Bu gerilimin Şırnak emniyeti ve Cizre İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nda nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor.