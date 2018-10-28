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Gündoğdu: Deplasmanda bize bi’şeyler oluyor…  

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, 3-0 kaybedilen Diyarbekirspor maçının ardından sorularımızı yanıtladı. Gündoğdu, deplasmanlarda bize bir şeyler oluyor. Tüm sorumluluk bende. Bunu çözmem lazım” derken, Sinan’ın düşürüldüğü pozisyonun kırmızı kart ve penaltı olduğunu belirtti  

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ÇOK NET GÖRDÜK

Gündoğdu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Maça iyi başlayamadık ve ters bir vuruşla topu kendi kalemize gönderdik. 15. dakikada itibaren ataklarımız oldu, iyi pozisyonlar da bulduk ancak beraberlik golünü bir türlü bulamadık. Sinan’ın ilk yarıda düşürüldüğü pozisyonu net bir şekilde izledim. Rakibi hem ayağını sokup Sinan’a faul yapıyor, hem de sırtına yükleniyor. Sinan boş kaleye topu atamıyor ve yerde kalıyor.

 

VİCDANI İLE KENDİSİ ARASINDAKİ BİR DURUM

Birincisi Sinan güçlü bir futbolcu ve kolay kolay yıkılmaz. Boş kaleye topu atmak üzereyken neden kendini yere bıraksın. Burada penaltı kararının verilmesi ve kırmızı kartın çıkması gerekirdi. Hakem bunu kaçırdı ya da eli düdüğüne gitmedi. Artık kendisi ile vicdanı arasındaki bir durum. Asıl sıkıntı şu… Sinan düşmeanında dizinden sakatlandı. İnşallah çok önemli bir şeyi yoktur ve Cizre maçında oynatabiliriz. Her futbolcumuz altın gibi, hepsine çok ihtiyacımız var.

 

GOL VURUŞU SORUNUNU AŞMALIYIZ

Deplasmanlarda nedense konsantre kayıplarımız oluyor. Özellikle ikinci yarılara başlarken sallanıyoruz. Diyarbekir maçında da oldu. İkinci yarıya kötü başladık ve 2-0 geriye düştük. Aslında net pozisyonlar da bulduk. 2-0’ken Süleyman ve Sefa’nın topları girseydi oyunu ve rakibi krize sokabilirdik. Olmadı… 3. golden sonra da maçı çevirmemiz çok kolay değildi.

 

BAŞAK’I RİSK ETMEDİM

Murat Başak’ın sağ ayak arka adalesinde toplanma vardı… Risk etmek istemedim ve oyundan aldım. Keza Sinan’ı da 70’de çıkardım çünkü dizi onu çok zorluyordu. Haftaya Cizre’ye gidiyoruz. Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için çok önemli. Oradan 3 puan çıkarırsak, Bayburt ile İzmit’e final gibi bir maça çıkarız. Şu an 18 puanımız var. Diyarbakır maçı öncesi ortalama puanımız 2’ydi. Bunu kalan 7 maçta yukarıya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 12:41 TSİ - Spor

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