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Kızlar oynamadan kazandı!

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sezonun ikinci maçında Karabük temsilcisi Ovacıkspor ile karşılaşacaktı. Ancak Ovacık ekibi maddi sorunlar yaşadığı için İzmit’e gelemedi ve bu maç oynanmadı.