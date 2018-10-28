Kızlar oynamadan kazandı!

HAFTAYA DENİZLİ’YE GİDİYORLAR
Ovacık ekibi ilk maçında da sahaya çıkmamıştı. Kocaeli’nin bu maçı hükmen kazanacağı tahmin ediliyor. İlk maçında Aksaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü önümüzdeki Pazar deplasmanda Denizli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek ve zorlu maç saat 12.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz