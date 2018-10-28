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İzmit Belediye 100’ü gördü… yüzleri güldürdü: 102-71  

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor sezonun üçüncü maçında ligde kalma mücadelesi veren Kırçiçeği Bodrum ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir basketbol ortaya koyan Mavi Yeşilliler karşılaşmayı 102-71 kazanırken temsilcimizde tüm sporcular takıma sayı katkısı sağladı

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ÇOK ÜSTÜN OYNADILAR

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça İzmit Belediyespor Tan White, Bernice Mosby, Marina Baş, Ceyda Sinan ve Gizem Yavuz 5’i ile başladı. Yüksek yüzde ile şut sokan İzmit ekibi ilk 10 dakikayı 30-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte Tan White ve Mosby üst üste sayılar bulurken, konuk ekipte Brendi pota altında, Beril ise penetreler sonrası sayılar buldu. İzmit Belediye soyunma odasına 54-33 önde girdi.

MOLA SONRASI FARK AÇILDI

İlk yarıda birebirlerde biraz pasif kalan periler, üçüncü çeyreğe iyi başlayamadı ve fark bir ara 21 sayıdan 8 sayıya kadar indi. Mola sonrası tempo yapan İzmit, ilk yarıda sakatlanan ve bir süre dışarıda kalan Gizem ve Mosby’nin sayıları ile farkı yeniden açıldı kızlarımız son çeyreğe 81 -47 üstün girdi.

 

MARINA KORKUTTU

Son çeyrekte diğer sporcularına şans veren İzmit Belediye’de Marina son bölümde sakatlandı ve oyun dışına gözyaşları ile geldi. Son çeyrekte karşılıklı basketler vardı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği mücadelede Emel, Sina ve Nazlıcan’ın sayıları yoğun alkış aldı. Maçı 102-71 kazanan İzmit Belediye 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

 

MOSBY’DEN 25 SAYI

Maçın en skorer oyuncusu İzmit Belediye’de Mosby oldu. Amerikalı basketbolcu 25 sayı atarken, 8 ribaunt aldı ve 3 de asist yaptı. Takımın bir diğer Amerikalısı Tan White 19 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Rus Marina 13, Gizem ve Melek 10’ar, Ferda da 8 sayı ile oynadı. Konuk ekipte 3 sporcu çift haneli rakamlara ulaştı. Bodrum’da Brandi 22, Ciara 20, Beril de 18 sayı ile oynadı. Ekibimiz 3 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile oynayacak.

 

İZMİT BELEDİYESPOR:102

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: 71

 

SALON: ATATÜRK (Süper Lig)

HAKEMLER:

İZMİT BELEDİYESPOR:Mosby****(25), White****(19), Marina***(13), Gizem Yavuz***(10), Melek***(10), Ferda***(8), Melik**(4), Emel**(2), Sina**(2), Nazlıcan**(2)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Brendi***(22), Ciara***(20), Beril***(18), Aycan**(5), Halime**(3), Begüm**(2), Esma**(1)

  1. PERİYOT: 30-14,2. PERİYOT: 54-33,3. PERİYOT: 81-47,MAÇ SONUCU: 102-71

Bugün 12:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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