Kayıp lise öğrencisi bulundu

Gölcük Merkez Mahallesi’nde oturan Feyzi-Ceylan K. çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Lise 2. sınıf öğrencisi G.K., 6 gün önce annesine ‘arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum” diyerek evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Daha önce de iki kez evden kaçan ancak 2-3 gün sonra tekrar eve dönen G.K'dan sevindirici haber gelirken eve geri döndüğü öğrenildi.