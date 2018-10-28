Gölcük Merkez Mahallesi’nde oturan Feyzi-Ceylan K. çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Lise 2. sınıf öğrencisi G.K., 6 gün önce annesine ‘arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum” diyerek evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Daha önce de iki kez evden kaçan ancak 2-3 gün sonra tekrar eve dönen G.K'dan sevindirici haber gelirken eve geri döndüğü öğrenildi.
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Kayıp lise öğrencisi bulundu
Gölcük Merkez Mahallesi’nde oturan lise 2. sınıf öğrencisi G.K.(15), 6 gün önce annesine ‘arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı. G.K.'dan sevindirici haber geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz