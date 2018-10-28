Kadıköy yanıyor Hereke çok rahat

Erken final olarak nitelenen maçta Körfez Belediye Hereke Yıldızspor, takipçisi Başiskele’yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 18’e yükseltti. Başiskele 11 puanda kalırken, ardından gelen 2- ve 3. Takımlar Menderes ile Köseköy Ateş mücadelesinde Çayırova Menderes 3-2 kazanarak zirveyi takibini sürdürdü. Menderes 10 puana yükselirken, Ateşspor 8 puanda kalarak yarıştan uzaklaştı. Arslanbey Organize Sanayi ise Yeni Mahalle deplasman galibiyetiyle bir anda Play-Off hattına sıçradı: 3-4.

İZMİT FK’DAN DEV ADIM: 2-3

Adeta 6 puanlık bir diğer maçta ise son iki sırada yer alan takımlar karşılaştı. 10. dakikada İzmit Futbol Kulübü, Serhat ile öne geçti. 25. dakikada Yusuf farkı ikiye çıkardı ve İzmit FK rahatladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 30. dakikada Kadıköylü İsmet farkı bire indirdi. Maçın ilk yarısı bu sonuçla bitti: 1-2. Maçın ikinci yarısında atak oynayan İzmit Futbol Kulübü, 77. dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Kadıköy toparlandı ve yine İsmet ile 86. dakikada 3-2’yi yakaladı ama beraberliğe ulaşamadı: 2-3. Bu sonuçla İzmit Futbol Kulübü ilk puanlarını alıp, 3 puana ulaşırken, Kadıköy de 3 puanda kaldı ve son sıraya geriledi.

KADIKÖYSPOR: 2

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 3



STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme A)

HAKEMLER:Coşkun Topçu ***, Ahmet Demiral ***, Ramazan Sönmez ***

KADIKÖYSPOR: Osman **, Ömer **, Furkan ***, Ramazan ***, İsmet ***, Serkan **, Murat **, Samet ** (Erdem **), Ümit ** (Metehan **), Ahmet **, Recep ** (Taha **)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Haktan ***, Gencay ***, Günkan ***, Kutay ***, Adem *** (Mustafa **), Serhat ***, Seyit ***, Yusuf Bayraktar *** (Emirhan **), Ertan ***, Nihat *** (Yusuf Çakıcı **), Furkan ***

GOLLER: İsmet DK.30-86 (Kadıköyspor), Serhat DK.10-77, Yusuf Bayraktar DK.25 (İzmit Futbol Kulübü)