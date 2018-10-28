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Yunan Gazeteciler Kartepe Zirvesi’nde konuştu

Yunan Gazeteci Nikos Georgiadis, Avrupa medyası tarafından rahatsızlık verecek bir gündem yaratıldığını söyledi.

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Georgiadis, ‘’Evlerinde rahat koltuklarında, Televizyon izleyen kişilere mültecileri sevmemeleri ve onlardan korkmaları öğretildi. Hükümetler bu korkuyu oluşturmaya çalıştı’’ dedi. Sabah Gazetesi yazarı Stelyo Berberakis ise göç, mültecilik ve sığınmacılar gibi insani konularda Avrupa medyasının insani davranmadığına dikkat çekti.

Göç, Mültecilik ve İnsanlık temalı Kartepe Zirvesi’nde “Dünya Medyası ve Göç” konulu panel düzenlendi. Gazeteci Stelyo Berberakis Dünya Medyası ve Göç konulu panelde yaptığı konuşmada, “Göç gibi konularda, insani konularda medya tarafından insani davranılmıyor. Gazeteler ve televizyonların aralarında hep bir reyting yarışı var. İnsandan daha çok haberin ön plana çıkmasına daha çok önem veriyorlar. Medyanın iyi tarafları da var tabi ki. Avrupa Birliği, ülkelere göçmenler için hibe veriyor. Yunanistan’da göçmenler için ayrılan 1 milyar 700 milyon Euro nereye gitti? Yunanistan’daki mülteciler için verilen yardım nereye harcandığı konusunda Yunanistan hükümetine soruşturma açıldı. Avrupa Birliği’nin vermiş olduğu mali yardımın bir kısmı STK’lara bir kısmı da Savunma Bakanlığına gidiyor. Bu STK’ların arasında 2-3 tanesinin mali yardım amaçlı olarak değil de paravan örgütler olduğu ve kaçakçılarla birlikte olduğu medya sayesinde ortaya çıktı” diye konuştu.

Berberakis, “Basın üzerine düşen görevi tam olarak yerine getiremiyor. Bir manşet uğruna oluşturulan haberler genel perspektifinde olumsuz bir dilde yaratılıyor. İşlenen bir suçtan önce, suçu işleyenin kimliğine dair bilgilere yer veriliyor. Bu da nefret söylemini körüklüyor. Dünyada ve Balkan ülkelerinde de milliyetçi düşünce güçleniyor. Aşırı milliyetçi düşüncenin körüklediği mülteci düşmanlığı son dönemde oldukça artış göstermiştir. Yunan basınını izleyen birisi olarak, bu dünya basınında da geçerli; Türkiye ve Yunanistan olarak karşılaştığımız göç dalgasını Fransa ve Almanya o kadar hissetmiyor” şeklinde konuştu.

Yunan Gazeteci Nikos Georgiadis katıldığı panelde, “Tüm medya patronlarının şöyle bir isteği oluyor; Haberlerimizde süslü bir paket olmalı. Şimdilerde Avrupa medyası tarafından rahatsızlık verecek ve düşmanvari bir gündem yaratıldı. Korkmak öğretildi. Evlerinde rahat koltuklarında Televizyon izleyen kişilere mültecileri sevmemeleri ve onlardan korkmaları öğretildi. Hükümetler bu korkuyu oluşturmaya çalıştı, sonra yerel yönetimler de bunu yapmıştı. Medya abartılı görüntüler yalan haberler yapmaya devam etti. Gazetecilik gerçekten tamamen değişmiş durumda. Haber ürününü satarken artık klişe oluşturup onu servis ediyoruz. Biz aslında, artık yabancılaştıran ve ötekileştiren hikayeler bütünü oluşturuyoruz” dedi.

Bugün 13:17 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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