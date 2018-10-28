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Cumhuriyet’in 95. yılında çelenk bırakıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.yıl dönümünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.yıl dönümünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Kocaeli Valiliği adına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına belediye başkan vekili Zekeriya Özak ve Garnizon Komutanlığı adına Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

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Çelenk bırakma töreniyle başlayan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, askeri erkan, çok sayıda STK temsilcisi, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Ahmet HAZER

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