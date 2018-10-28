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Feci kazanın kurbanları son yolculuğuna uğurlandı

Kandıra'da otomobil ve cipin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve kayınvalidesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri ise memleketleri Gümüşhane’ye gönderildi.

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Dün akşam İzmit-Kandıra yolu Dalca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memuru Yunus Emre Gökkaya ve ailesinden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yunus Emre Gökkaya, eşi Merve Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya, ağabeyi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik’in cenazeleri, Kandıra Merkez Şefik Camii’ne getirildi. Aynı aileden 5 kişinin cenazelerinin yan yana dizildiği cenaze namazına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden müdürler, polis memuru Yunus Emre Gökkaya’nın silah arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybeden Merve Gökkaya’nın babası ve Ayşe Çelik’in eşi İrfan Çelik gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Yunus Emre Gökkaya, eşi Merve Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik’in cenazeleri Kandıra Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Murat Atilla Gökkaya ve annesi Nafize Gökkaya’nın cenazeleri memleketleri Gümüşhane’ye gönderildi.

Bugün 15:03 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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