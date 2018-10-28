O başkandan bugüne özel anlamlı hareket

Şengöz alanda kurulan ve herkesin kolay kolay cesaret edip kullanamayacağı Bungee Jumping aletiyle şov yaptı. Bu aletle metrelerce yükseğe fırlatılan Şengöz elindeki Türk Bayrağını açarak alandakilerin büyük takdirini aldı. Bu adrenalin dolu harekette ellerini oynatmanın bile güç olduğu durumda Şengöz'ün Türk Bayrağı açarak alandakileri selamlaması Şengöz'ün bir kez daha adından söz ettirmesine yol açtı. Ahmet HAZER