Şengöz alanda kurulan ve herkesin kolay kolay cesaret edip kullanamayacağı Bungee Jumping aletiyle şov yaptı. Bu aletle metrelerce yükseğe fırlatılan Şengöz elindeki Türk Bayrağını açarak alandakilerin büyük takdirini aldı. Bu adrenalin dolu harekette ellerini oynatmanın bile güç olduğu durumda Şengöz'ün Türk Bayrağı açarak alandakileri selamlaması Şengöz'ün bir kez daha adından söz ettirmesine yol açtı. Ahmet HAZER
Bugün 15:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
O başkandan bugüne özel anlamlı hareket
Milli İrade Meydanı'nda 29 Ekim Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz bir kez daha adından söz ettirecek bir çılgınlığa imza attı.
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Bugün 15:08 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz