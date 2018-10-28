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Candemir: Cumhuriyetimiz,dünya var oldukça sürecek

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Barosu Başkanlığı tarafından Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği'nin Kültür Tepesi'nde düzenlediği çelenk törenine katılan Kocaeli Baro Başkanlığı da ayrıca çelenk sundu. Törene Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, yönetimi, baro eski başkanları ve avukatlar katılım sağladı. Baro Başkanı Candemir, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelengini sundu.

KİŞİLERİN DEĞİL, TOPLUMUN ÖZGÜRLÜĞÜ

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Törenin ardından konuşma yapan Başkan Candemir, "Bugünün koşullarında dahi imkansız görünen bir milli mücadele ile kazandığı bağımsızlık, 29 Ekim 1923’te olabilecek en iyi yönetim biçim ile taçlandırılmıştır. ​​Milli mücadele, Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ilk günden itibaren, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da milli iradeye dayandırılmıştır.​ Cumhuriyet; laikliği, adaleti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü özünde barındırır. Bu bakımdan Cumhuriyet’in varlığı kazanılan bağımsızlık mücadelesinin en önemli neticesidir. Cumhuriyet, kişilerin değil, toplumun huzurunun, güveninin, hak ve özgürlüklerinin teminatıdır. Bu teminat, tam ve bağımsız hukuk devleti ilkelerine koşulsuz uyulmakla sağlanabilir" şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİMİZ DÜNYA VAR OLDUKÇA SÜRECEK

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Devamında Candemir, "​​Tüm yurtta hukukun üstünlüğünün sağlandığı, adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin yargıya güvenebildiği, cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı, eğitim eşitliğinin sağlandığı, milli kurumların hiçbir zümreye, aileye veya topluluğa devredilmediği, sosyal devletin ülkenin her karışında hissedildiği, Ulu Önder’in ifadesiyle 'dinin ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşandığı' bir ülke özlemiyle Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutluyoruz. ​​Cumhuriyeti kurarak, ülkemizi çağdaş, gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyor, Türk Gençliğine emanet edilen Cumhuriyetimizin dünya var oldukça süreceğine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerinde kullandı. Ahmet HAZER

Bugün 15:11 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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