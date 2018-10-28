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Yıldız: Milli ve manevi ruhu halen içimizde taşıyoruz

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız 29 Ekim Bayramı ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Osmanlının dağılma sürecine girmesiyle topraklarımızın büyük bir tehlike içerisinde olması halkın kendi kendisini kurtarmasını kaçınılmaz kılmıştır. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyen Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yüce Türk milletinin kahramanlıklarla kazandığı Kurtuluş Savaşı zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü ile Cumhuriyetimizin ne denli zorluklar ile kurulduğunu ve önemini açıkça belirtmiştir. Tek adama dayalı yönetim sistemini ortadan kaldırılıp, milletin kendi kendisini yönetme hakkına sahip olduğu 95 yıl önce ki milli ve manevi ruhu halen içimizde taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz milletimizin ve tüm Kocaeli halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum” dedi

Bugün 15:29 TSİ - Siyaset

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