Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa mahallesi 768 Sokak adresinde oturan Alparslan Y. adlı genç dün gece evinde kendi odasında almış olduğu uyuşturucu madde sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz olduğu fark edilen Alparslan Y. ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve savcının da olayla ilgili incelemesinin ardından şahsın cenazesi önce Gebze Mezarlıklar Müdürlüğü'n sonra da İstanbul Adli Tıp’a gönderildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.