CHP’li gençler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Gençlik Kolları, 95. Yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Atatürk fotoğraflı olan balon, Türk bayrağı ve Atatürk’ün eşsiz eseri Nutuk’u dağıttı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetimi tarafından Seka Park’ta düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkan Yardımcıları Bilgi Dehmen, Hasan Akar, Demet Karaman ve İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da katılan isimler arasındaydı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

5 bin adet Atatürk fotoğraflı balon, 5 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Nutuk kitabını vatandaşlarla buluşturan etkinlikte ayrıca Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi. 13.00-17.00 saatleri arasında Seka Park’ta açık olan standa vatandaşlar adeta akın etti. Stant alanına yerleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun yazısının yer aldığı ve üzerinde Atatürk ile Türk Bayrağı’nın bulunduğu afiş önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin 29 Ekim Pazartesi Günü Yürüyüş Yolu’ndaki CHP İzmit İlçe Binası önündeki noktasında 13.00-17.00 saatleri arasında yeniden gerçekleştirileceği duyuruldu.