Kaza akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Topel Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 KD 017 plakalı otomobil Aslan Aytekin idaresindeki motosiklete çarptı. Aslan Aytekin otomobilin çarpması ile yere savrularak başını yere çarptı. Yaralanan Aslan Aytekin, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Motosiklet sürücüsü yaralandı
Körfez'de, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yere savruldu. Başına yere çarpan Aslan Aytekin yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz