Cumhuriyetimiz 95 yaşında

Bugün 29 Ekim 2018… Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine emanet etiği Cumhuriyetimiz, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bütün vatandaşlar, Atalarına olan özlemi ve sevgiyi bir kez daha ortaya koyacak. Cumhuriyetimiz kutlu olsun.

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“Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

BUGÜNKÜ CUMHUNİYET BAYRAMI PROGRAMI

10.00 Kocaeli Valiliği’nde tebriklerin kabulü

10.00 CHP çelenk sunumu

10.30 Valilik kompleksi önünde bayram töreni

12.00 Valisi Hüseyin Aksoy, Tümamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun halkı selamlaması

12.15 Tören geçişi

18.30 Ata’ya ve Cumhuriyet’e saygı yürüyüşü (Yahya Kaptan Mahallesi)

20.00 Gölcük Fener Alayı (Değirmendere Çınarlık Meydanı)

19.00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu (Tryp By Wyndham Otel)

“Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz”

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Vali Hüseyin Aksoy, “Her 29 Ekim, bağımsızlık ve onurlu bir şekilde birlikte yaşama irademizin ve milletçe geleceğe güvenle bakabilmemizin bayramıdır. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

“Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Doğan, “ Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır” dedi.