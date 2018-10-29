Alınan bilgi ve iddialara göre Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Gülçin Sokak’ta ikamet eden 33 yaşındaki kadın çamaşır suyu içti. İntihara teşebbüs ihbarı ile verilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, baygın halde olan genç kadını buldular. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kadın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:29 TSİ )
Genç kadın çamaşır suyu içti!
Körfez'de ikamet eden 33 yaşındaki kadın çamaşır suyu içti.
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Bugün 09:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz