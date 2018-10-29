Genç kadın çamaşır suyu içti!

Alınan bilgi ve iddialara göre Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Gülçin Sokak’ta ikamet eden 33 yaşındaki kadın çamaşır suyu içti. İntihara teşebbüs ihbarı ile verilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, baygın halde olan genç kadını buldular. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kadın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.