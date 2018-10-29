Körfez'de fener alayı düzenlenecek

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Körfez Şubesi, Türk Hava Kurumu Körfez Şubesi, Eğitim – İş ve Eğitim –Sen tarafından Fener alayı düzenlenecek. Etkinlik, Yarımca Mimar Sinan Mahallesi DP- World Limanı önünden başlayacak ve Atalar Mahallesi’nde bulunan Türk Kahvesi yanında son bulacak.