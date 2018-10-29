Alınan bilgi ve iddialara göre, İlimtepe’ye çıkmakta olan motosiklet sürücüsü, karşıdan gelmekte olan otomobille çarpışmamak için yoldan çıktı ve şarampole uçtu. Daha önce de bir otomobilin uçtuğu ve sürücüsünün öldüğü noktada yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Motosiket şarampole uçtu: 2 yaralı!
Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan motosiklet şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz