Alınan bilgi ve iddialara göre, İlimtepe’ye çıkmakta olan motosiklet sürücüsü, karşıdan gelmekte olan otomobille çarpışmamak için yoldan çıktı ve şarampole uçtu. Daha önce de bir otomobilin uçtuğu ve sürücüsünün öldüğü noktada yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.