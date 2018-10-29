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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Bolsonaro kazandı

Brezilya'da, devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Sosyal Liberal Partinin adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro oyların yüzde 56'sını aldı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Bolsonaro kazandı mask
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Brezilya'da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi. Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Trump'tan Brezilya seçimlerini kazanan Bolsonaro'ya tebrik

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Bolsonaro arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump'ın, Bolsonaro'yu seçim zaferi için tebrik ettiğini belirten Sanders, "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular." ifadelerini kullandı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Bugün 09:58 TSİ AA - Dünya

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