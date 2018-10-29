Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:00 TSİ )

Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 4. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi.

Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi mask
Büyütmek için resme tıklayın

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 4. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi. Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, başkent Meksiko'nun 4,304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Red Bull-TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo, startta önce takım arkadaşı Max Verstappen'e, devamında da Mercedes'ten Lewis Hamilton'a geçildi. Bu noktadan sonra rahat bir yarış çıkaran Verstappen, bu sezon 2'nci kariyerinin 5. birinciliğine ulaştı. Verstappen'in 17.3 saniye gerisindeki Ferrari'den Sebastian Vettel ikinci, liderden 49.9 saniye sonra finişe gelen bir diğer Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü oldu. Yarışı 4. sırada bitiren Mercedes'ten pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, Vettel ile arasındaki puan farkı 64'e düşse de son iki ayak öncesi kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 11 Kasım'da yapılacak.

İlk 10

Meksika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Nico Hulkenberg (Renault)

7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

9. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

10. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 294

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227

5. Max Verstappen (Hollanda): 216

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 585 puan

2. Ferrari: 530

3. Red Bull: 362

4. Renault: 114

5. Haas: 84

Bugün 09:59 TSİ AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Müthiş düello 2-2 sona erdi! mask
Müthiş düello 2-2 sona erdi!
Cumhuriyet Koşusu’nda ödüller sahiplerini buldu mask
Cumhuriyet Koşusu’nda ödüller sahiplerini buldu
Doğantepe’ye çok yazık oldu! “0-1” mask
Doğantepe’ye çok yazık oldu! “0-1”
1. Amatör Lig D Grubu arapsaçına döndü! mask
1. Amatör Lig D Grubu arapsaçına döndü!
Bu gerilim yasak getirebilir! mask
Bu gerilim yasak getirebilir!
İlimtepe’de Nihat böyle istedi: 3-0 mask
İlimtepe’de Nihat böyle istedi: 3-0
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Perşembe pazarı alanındaki otopark 3 gün boyunca kapalı! mask
Perşembe pazarı alanındaki otopark 3 gün boyunca kapalı!
AKP'nin aday kriteri: "Müteahhitler aday olamaz" mask
AKP'nin aday kriteri: "Müteahhitler aday olamaz"

GALERİ

Bilnet’te Cumhuriyet coşkusu mask
Bilnet’te Cumhuriyet coşkusu
Kandıra'dan Ortadoğu'ya yayılan İtalyan lezzeti mask
Kandıra'dan Ortadoğu'ya yayılan İtalyan lezzeti
Cumhuriyet’in 95. yılı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet’in 95. yılı coşkuyla kutlandı
ÇYDD Kandıra Şubesi, okullara Atatürk büstü ve duvarı yaptı mask
ÇYDD Kandıra Şubesi, okullara Atatürk büstü ve duvarı yaptı
Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı mask
Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Erkansas City’de unutulmaz gece mask
Erkansas City’de unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL