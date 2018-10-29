Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Maçın 11. dakikasında Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti.
33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti.
35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarı
50. dakikada Bifouma'nın pası sonrası ceza yayı içinde El Kabir'in vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.
56. dakikada Skrtel'in ara pasıyla ceza sahası içinde sıfıra inen İsmail Köybaşı'nın arka direğe ortasına Jailson'un kafa vuruşunda, kaleci Korcan topu kornere çeldi.
Aynı dakikada Benzia ile kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Slimani'nin arkaya çevirdiği topa altı pasta Skrtel'in şutunda, kaleci Korcan meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada Benzia'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.
70. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası içinde Djedje, Benzia tarafından düşürüldü. Hakem Hüseyin Göçek, 71. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi.
74. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Topun başına gelen Erdem Özgenç, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-2.
77. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Bifouma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-3.
89. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Korcan'ın sektirdiği top, ceza sahası içi sol çaprazda Frey'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Erdem Özgenç'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz