U-12’de şampiyonlar bir bir belli oluyor!

Kocaeli U-12 Futbol Ligi’nde sona yaklaşılırken, yazın cehennemlerinden kışın serin havasına kavuşup rahat bir futbol oynayan minikler, adeta futbol ve gol şovu yapıyor. 12’lerde şampiyonlar bir bir belli olmaya başladı. A Grubu’nda Yahyakaptan, ve C Grubu’nda Kullarspor ile son maçını hükmen kazanan Şirinköy takımlar mutlu sona ulaştı.
BU ŞÖLEN HİÇ BİTMESİN
Yahya Kaptan A Grubu’nda Yeşilova karşısında 8-0 kazanırken, kupaya uzandı. C Grubu lideri Kullarspor ise Çayırtepe Gençlik’i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Son hafta maçlarında A Grubu’nda Kocaelispor, Çubuklu Balaspor’u 2-0 mağlup ederken, goller Muhammed ve Ali Osman’dan geldi. C Grubu’nda Kullarspor, Çayırtepe karşısında 2-1 galip gelirken, Serhat ve Halil’in golleri Kullar’a şampiyonluk getirdi.Ahmet AKAY
ÇUBUKLU BALASPOR: 0 KOCAELİSPOR: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.12 A)
HAKEM: Oğuzhan Duymuş ***
ÇUBUKLU BALASPOR: Ahmet **, Efe ** (Berat **), Melih ** (Sefa **), Fatih **, Efe **, Şaban **, Mert **, Kadir ** (Ege **)
KOCAELİSPOR: Berat ***, Taha ***, Ömer ***, Ali Hamza *** (Berke **), Muhammet *** (Berat **), Esad ***, Recep *** (Sait **), Ali Osman ***
GOLLER: Muhammet, Ali Osman
ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 1 KULLARSPOR: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)
HAKEM: Berkay Duman ***
ÇAYIRTEPESPOR GENÇLİK: Tunahan ***, Özgür **, Erhan ***, Berk **, Arda ***, Buğra **, Yiğit Ege ** (Emir **), Ensar ***
KULLARSPOR: Ali ***, Adem ***, Emir Hamza ***, Serhat ***, Ömer ***, Halil ***, Emirhan ***, Mehmet ***
GOLLER: Berk (Çayırtepe), Serhat, Halil (Kullar)
YILMAZSPOR: 0 KÖRFEZ ATILIM: 6
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)
HAKEM: Furkan Meraloğlu ***
YILMAZSPOR: Kadem **, Muhammet ** (Tunahan **), Arslan**, Utku **, Mehmet Ali Yağız **, Abdülkadir **, Mustafa **, Haktan **
KÖRFEZ ATILIM: Emirhan ***, Alparslan ***, Atakan ***, Gürkan ***, Başar ****, Alperen ***, Emirhan ***, Kerem ***
GOLLER: Gürkan (2), Başar (3), Emirhan
İZMİT YILDIZSPOR: 0 KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)
HAKEM: Hakan Türkmen ***
İZMİT YILDIZSPOR: Eren ***, Egemen ***, Murat ** (Alican **), Kayra **, Rahmi **, Yağız **, Yunus **, Poyraz ** (Behlül **)
KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Oğulcan ***, Berkan **, Halil **, Kerem ** (Çınar **), Soykan **, Hamza ** (Tuğra **), Doruk ** (Batuhan **), Eray **
GOL: Yok
YEŞİLOVASPOR: 0 YAHYA KAPTAN: 8
STAT: M.Ali Kağıtçı (U-12 A)
HAKEM: Muhammet Kabaktepe ***
YEŞİLOVASPOR: Yaser **, Muhammet **, Talha ** (Fatih **), Eren **, Mehmet **, Özgür **, Elyasa **, Kaan **
YAHYA KAPTAN: Ahmet *** (Mehmet ***), Yiğit Ali *** (Tunahan ***), Ayberk *** (Arda ***), Yusuf ***, Ata ***, M.Eren *** (Cem ***), Rauf ***, Efe *** (Haktan ***)
GOLLER: Rauf (3), Yusuf (2), Eren, Ayberk, Arda
YENİ KOCAELİSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)
HAKEM: Eray Dalkıran ***
YENİ KOCAELİSPOR: Yunus ***, Efe Kotan ***, Efe Alaylı ***, Şirin ***, Eyüp *** (Arif **), Ersoy *** (Enes Gül **), İsmail ***, Enes Yücebaş **)
KOCAELİ YENİŞEHİR: Eymen **, Arda **, Furkan ***, Muhammet ** (Yavuz **), Bedirhan ** (Sami **), Kaan **, Enes **, Emircan ***
GOLLER: Şirin (2)(Yeni Kocaelispor), Emircan (1)(Kocaeli Yenişehir)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz