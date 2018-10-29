U-12’de şampiyonlar bir bir belli oluyor!

Kocaeli U-12 Futbol Ligi’nde sona yaklaşılırken, yazın cehennemlerinden kışın serin havasına kavuşup rahat bir futbol oynayan minikler, adeta futbol ve gol şovu yapıyor. 12’lerde şampiyonlar bir bir belli olmaya başladı. A Grubu’nda Yahyakaptan, ve C Grubu’nda Kullarspor ile son maçını hükmen kazanan Şirinköy takımlar mutlu sona ulaştı.

BU ŞÖLEN HİÇ BİTMESİN

Yahya Kaptan A Grubu’nda Yeşilova karşısında 8-0 kazanırken, kupaya uzandı. C Grubu lideri Kullarspor ise Çayırtepe Gençlik’i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Son hafta maçlarında A Grubu’nda Kocaelispor, Çubuklu Balaspor’u 2-0 mağlup ederken, goller Muhammed ve Ali Osman’dan geldi. C Grubu’nda Kullarspor, Çayırtepe karşısında 2-1 galip gelirken, Serhat ve Halil’in golleri Kullar’a şampiyonluk getirdi.Ahmet AKAY

ÇUBUKLU BALASPOR: 0 KOCAELİSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.12 A)

HAKEM: Oğuzhan Duymuş ***

ÇUBUKLU BALASPOR: Ahmet **, Efe ** (Berat **), Melih ** (Sefa **), Fatih **, Efe **, Şaban **, Mert **, Kadir ** (Ege **)

KOCAELİSPOR: Berat ***, Taha ***, Ömer ***, Ali Hamza *** (Berke **), Muhammet *** (Berat **), Esad ***, Recep *** (Sait **), Ali Osman ***

GOLLER: Muhammet, Ali Osman

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 1 KULLARSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Berkay Duman ***

ÇAYIRTEPESPOR GENÇLİK: Tunahan ***, Özgür **, Erhan ***, Berk **, Arda ***, Buğra **, Yiğit Ege ** (Emir **), Ensar ***

KULLARSPOR: Ali ***, Adem ***, Emir Hamza ***, Serhat ***, Ömer ***, Halil ***, Emirhan ***, Mehmet ***

GOLLER: Berk (Çayırtepe), Serhat, Halil (Kullar)

YILMAZSPOR: 0 KÖRFEZ ATILIM: 6

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Furkan Meraloğlu ***

YILMAZSPOR: Kadem **, Muhammet ** (Tunahan **), Arslan**, Utku **, Mehmet Ali Yağız **, Abdülkadir **, Mustafa **, Haktan **

KÖRFEZ ATILIM: Emirhan ***, Alparslan ***, Atakan ***, Gürkan ***, Başar ****, Alperen ***, Emirhan ***, Kerem ***

GOLLER: Gürkan (2), Başar (3), Emirhan

İZMİT YILDIZSPOR: 0 KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Hakan Türkmen ***

İZMİT YILDIZSPOR: Eren ***, Egemen ***, Murat ** (Alican **), Kayra **, Rahmi **, Yağız **, Yunus **, Poyraz ** (Behlül **)

KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Oğulcan ***, Berkan **, Halil **, Kerem ** (Çınar **), Soykan **, Hamza ** (Tuğra **), Doruk ** (Batuhan **), Eray **

GOL: Yok

YEŞİLOVASPOR: 0 YAHYA KAPTAN: 8

STAT: M.Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Muhammet Kabaktepe ***

YEŞİLOVASPOR: Yaser **, Muhammet **, Talha ** (Fatih **), Eren **, Mehmet **, Özgür **, Elyasa **, Kaan **

YAHYA KAPTAN: Ahmet *** (Mehmet ***), Yiğit Ali *** (Tunahan ***), Ayberk *** (Arda ***), Yusuf ***, Ata ***, M.Eren *** (Cem ***), Rauf ***, Efe *** (Haktan ***)

GOLLER: Rauf (3), Yusuf (2), Eren, Ayberk, Arda

YENİ KOCAELİSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Eray Dalkıran ***

YENİ KOCAELİSPOR: Yunus ***, Efe Kotan ***, Efe Alaylı ***, Şirin ***, Eyüp *** (Arif **), Ersoy *** (Enes Gül **), İsmail ***, Enes Yücebaş **)

KOCAELİ YENİŞEHİR: Eymen **, Arda **, Furkan ***, Muhammet ** (Yavuz **), Bedirhan ** (Sami **), Kaan **, Enes **, Emircan ***

GOLLER: Şirin (2)(Yeni Kocaelispor), Emircan (1)(Kocaeli Yenişehir)