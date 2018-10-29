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Evlerinde korku ile oturuyorlar!..

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu kenarında yıkılan merdiven evlerin bulunduğu bölgede oturan vatandaşlar, oturdukları zeminde meydana gelen yarıkların gün geçtikçe daha çok büyüdüğünü belirtti. Bölge halkı yaşanabilecek doğal afetle birlikte toprak kayması yaşanmasından korktuklarını söyledi.

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Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu kenarında yıkılan merdiven evlerin bulunduğu bölgede oturan vatandaşlar, oturdukları zeminde meydana gelen yarıkların gün geçtikçe daha çok büyüdüğünü belirtti. Bölge halkı yaşanabilecek doğal afetle birlikte toprak kayması yaşanmasından korktuklarını söyledi.

“EVLERİMİZE KORKU İLE OTURUYORUZ”

Meydana gelebilecek heyelana karşı yetkililerin acilen önlem almasını isteyen vatandaşlar “Geçmiş yıllarda yine aynı yerin hemen 100 metre yakınında bulunan boş arsa kaymış ve D-130 Karayolu Yalova-İstanbul istikameti kapanmıştı. Toprak kayması nedeniyle ilçeye gelen doğalgaz boru hatları zarar görmüş ve ilçe genelinde büyük bir kesimde günlerce doğalgaz verilememişti. Evlerimizde korku ile oturuyoruz. Şimdi buralar yıkıldı fakat yine harabe gibi duruyor. Her geçen gün daha büyük bir tehlike oluşturan bu kalıntılara ne yapılacaksa yapılsın” dedi.

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