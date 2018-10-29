İlimtepe’de Nihat böyle istedi: 3-0

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maça İlimtepe hızlı başladı. Muhammed’in ara pasında Nihat kaleci ile karşı karşıya kaldı ve 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı futbolcu 24 dakikada santra çizgisi yakınlarında topu aldı sürdüğütopu kalecinin Mahmut’un yanından ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0 sona erdi.

MUHAMMED PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren İlimtepe yine Nihat ile 3. golü buldu. İkinci golün kopyası bir pozisyonda topu 58. dakikada ağlara gönderen İlimtepe, son anlarda Muhammed ile penaltıdan yararlanamasa da karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi. Kartepe ekibinde Samet ve Furkan kırmızı kart cezası olduğu için, İlimtepe’deise antrenmanda başından darbe alan Sinan forma giymedi.

KARTEPE’DE İBRAHİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Körfez ekibinde yeni transfer Fatih Çiyan 10 dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Kartepe Belediyespor, 70. dakikada İbrahim’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi mücadele etti. İlimtepe haftaya Cumartesi Bekirderespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kartepe’nin rakibi ise Kandıra Gençlerbirliği karşılaşacak.

BEKİRDERE HAYAT BULDU, SUADİYE ÇIKIŞTA

B Grubu’nda bir diğer önemli maç Gebze’de oynandı. Son iki haftayı 3 puanla tamamlayan Suadiyespor deplasmanda Tayfunspor’u 3-2 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Bekirderespor ise Derince’de Sırrıpaşa’yı 3-0 mağlup ederek adeta hayat buldu ve son sırada kurtuldu. Bu hafta Kandıra GB ile Değirmendere karşı karşıya gelecekti ve bu maç tertip kurulu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Ahmet AKAY

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: 3 KARTEPE BELEDİYESPOR: 0

STAT: Körfez Esentepe (Süper Lig B)

HAKEMLER: Coşkun Topçu***, Hakan Durbin***, Umur Kasap***

İLİMTEPE FK: Mehmet Öztürk***, Fatih Berber***, Serhat Rehber***, Berkan Güneş***, Üsame Ergül***, Enes Malik***, Berat Can Altınova*** (Umut Cebe**), Fatih Çiyan* (Anıl ***), Nihat Sonsöz****, (Emre**), Muhammet Tanrıverdi***, Eren Kondul***

KARTEPE BELEDİYE: Mahmut**, Samet**, Ahmetcan**, İbrahim Kılıç**, Yıldıray Aktürk***, Gazmend Rahova** (İdris*), Emin Erol**, Ali Kemal** (Tolga**), Alim**, Mehmet Ali** (Sezgin*)

GOLLER: Nihat Sonsöz Dk.6-24 ve 58