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Baran: Körfez’i geliştiren projelere imza attık

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “4,5 yılda Körfez’i güzelleştirirken, geliştiren projelere imza attık. Bundan sonraki süreçte de birlikteliğimiz daha güzel işleri ortaya çıkaracak” dedi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta boyunca her kesimden dernek ve STK temsilcisini makamında ağırladı, hem onların çalışmalarını dinledi hem de Körfez’de yapılan projeler hakkında fikirlerini sordu. Körfez’de göreve geldiği gün ‘birliktelik’ vurgusu yaptığını belirten Başkan İsmail Baran, “Göreve geldiğimizde her projeyi birlikte, ‘Körfezlilik’ bilinciyle hayata geçireceğimizi söyledik. Yapılan her projede de sizlerin fikirlerini aldık. Sizlerden gelen talep ve önerilerle projelerimize yön verdi. Yapılanlar daha başlangıç. Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız” dedi

BARAN’A ZİYARETLER

 Başkan Baran’ın ziyaretçileri arasında; Ardahan İli Posof İlçesi Aşık Zülali Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Ağyar ve yönetim kurulu, Körfez Halk Eğitim Müdürü Dilaver Şevik, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri ile Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun vardı.

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