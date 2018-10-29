Bulut’tan iki okula ziyaret

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut önceki gün Şükrü Aracı İlk ve Ortaokulu ile Huriye Pak Ortaokulu’nu ziyaret ederek burada okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Bulut, “Ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz, Allah’ın izniyle Türkiye’mizi bizden çok daha ileriye taşıyacak. Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde yavrularımızla bir arada olmak bizi hem mutlu ediyor hem de geleceğe dair umutlandırıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki parlayan ışık, bizim hizmet yolculuğumuzdaki en büyük gücümüzdür” dedi.