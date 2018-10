Gültepe’de 'birlik cemi' yapıldı

Birlik cemi erkanı öncesi konuşan Gültepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Serkan Saliş, "Desteklerini her daim bizlerden esirgemeyen Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven ve Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu'ya ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi canlarımızla cem olmaya birlik, berberlik içerisinde her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kardeşçe, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi Hz. İmam Hüseyin'in aşkıyla selamlıyorum" dedi.