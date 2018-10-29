Birlik cemi erkanı öncesi konuşan Gültepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Serkan Saliş, "Desteklerini her daim bizlerden esirgemeyen Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven ve Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu'ya ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi canlarımızla cem olmaya birlik, berberlik içerisinde her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kardeşçe, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi Hz. İmam Hüseyin'in aşkıyla selamlıyorum" dedi.
Bugün 10:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
Gültepe’de 'birlik cemi' yapıldı
İzmit Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde gerçekleştirilen 'birlik cemi'ne Derince Çınarlı Cemevi ile İzmit Tavşantepe Cemevi dede ve zakirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:38 TSİ - Gündem
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz