Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri gençlik etkinliğinin bu yıl ikincisi için çalışmalara başladı. Kadir Ayar başkanlığında önceki akşam toplanan gençlik kolları yönetimi programı şekillendirdi. Önümüzdeki günlerde Gebze Tatlıkuyu Sabit Pazar yerinde yapılacak olan gençlik etkinliğinde; Konser, yarışmalar, yemek ikramları ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak.
Bugün 10:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
Trabzonlular etkinlik yapacak
Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri gençlik etkinliğinin bu yıl ikincisi için çalışmalara başladı.
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Bugün 10:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz