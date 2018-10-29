Trabzonlular etkinlik yapacak

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri gençlik etkinliğinin bu yıl ikincisi için çalışmalara başladı. Kadir Ayar başkanlığında önceki akşam toplanan gençlik kolları yönetimi programı şekillendirdi. Önümüzdeki günlerde Gebze Tatlıkuyu Sabit Pazar yerinde yapılacak olan gençlik etkinliğinde; Konser, yarışmalar, yemek ikramları ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak.