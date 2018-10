Körfez Safir Koleji’nden Down Kafe’ye ziyaret

İzmit Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan Down Kafe’nin ziyaretçileri eksik olmuyor. Özel çocukların çalıştığı Belsa B Blok girişindeki Down Kafe’yi Körfez Safir Koleji öğrencileri de ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte kafeyi ziyaret eden, çalışanlarla birlikte şarkı ve Türküler söyleyen öğrenciler hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşadılar. Down Kafe’den oldukça etkilendiklerini söyleyen öğrenciler “ İzmit’te böylesine anlamlı bir yerin bulunması büyük bir şans” dediler.