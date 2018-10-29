İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan ve Serdar Mahallelerinin ortasında yaptırılan kültür merkezinin tamamlandığı ve Kasım ayı içinde hizmete gireceği kaydedildi. Yaklaşık 5 milyon lira harcanarak yaptırılan ve İzmit’in en büyük kültür merkezi olan Yenidoğan’daki merkez bölgede büyük bir eksikliği giderecek. Mimari yapısıyla dikkat çeken kültür merkezi, kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Serdar ve Yenidoğan Mahallerinde sokakta yapılan düğünlerin daha güzel bir koşulda yapılmasını sağlayacak kültür merkezi, sokaklarda yapılan düğünlerde yaşanan sorunları da ortadan kaldıracak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen merkez 2 bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor.
Bugün 10:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:54 TSİ )
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yapılan İzmit’in en büyük kültür merkezinin inşası tamamlandı.
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Yorumlar
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serkan izmit - Belediyeden beklene otopark reformu. Şehrin her köşesine katlı otoparklar, her sokağı planlamak boş yerleri istimlak edip gerekirse kent kart uyumlu otoparklar yapması bekliyoruz. Sokakların hali berbat herkes demir çubuklarlarla yer işgali sürüler halinde köpekler sıkışık trafik v.s.
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