Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:51 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:54 TSİ )

İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır

İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yapılan İzmit’in en büyük kültür merkezinin inşası tamamlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan ve Serdar Mahallelerinin ortasında yaptırılan kültür merkezinin tamamlandığı ve Kasım ayı içinde hizmete gireceği kaydedildi. Yaklaşık 5 milyon lira harcanarak yaptırılan ve İzmit’in en büyük kültür merkezi olan Yenidoğan’daki merkez bölgede büyük bir eksikliği giderecek. Mimari yapısıyla dikkat çeken kültür merkezi, kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Serdar ve Yenidoğan Mahallerinde sokakta yapılan düğünlerin daha güzel bir koşulda yapılmasını sağlayacak kültür merkezi, sokaklarda yapılan düğünlerde yaşanan sorunları da ortadan kaldıracak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen merkez 2 bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor.

Bugün 10:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

serkan izmit - Belediyeden beklene otopark reformu. Şehrin her köşesine katlı otoparklar, her sokağı planlamak boş yerleri istimlak edip gerekirse kent kart uyumlu otoparklar yapması bekliyoruz. Sokakların hali berbat herkes demir çubuklarlarla yer işgali sürüler halinde köpekler sıkışık trafik v.s.

Yanıtla . 0Beğen 29 Ekim 13:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Körfez'de fener alayı düzenlenecek mask
Körfez'de fener alayı düzenlenecek
Türkiye’de saatler geri ya da ileri alındı mı? mask
Türkiye’de saatler geri ya da ileri alındı mı?
Otobüsleri temizlerken kemençe çalıyorlar mask
Otobüsleri temizlerken kemençe çalıyorlar
CHP’liler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu mask
CHP’liler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu
Cumhuriyetimiz 95 yaşında mask
Cumhuriyetimiz 95 yaşında
Cumhuriyet’in 95. yılında çelenk bırakıldı mask
Cumhuriyet’in 95. yılında çelenk bırakıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Perşembe pazarı alanındaki otopark 3 gün boyunca kapalı! mask
Perşembe pazarı alanındaki otopark 3 gün boyunca kapalı!
AKP'nin aday kriteri: "Müteahhitler aday olamaz" mask
AKP'nin aday kriteri: "Müteahhitler aday olamaz"

GALERİ

Bilnet’te Cumhuriyet coşkusu mask
Bilnet’te Cumhuriyet coşkusu
Kandıra'dan Ortadoğu'ya yayılan İtalyan lezzeti mask
Kandıra'dan Ortadoğu'ya yayılan İtalyan lezzeti
Cumhuriyet’in 95. yılı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet’in 95. yılı coşkuyla kutlandı
ÇYDD Kandıra Şubesi, okullara Atatürk büstü ve duvarı yaptı mask
ÇYDD Kandıra Şubesi, okullara Atatürk büstü ve duvarı yaptı
Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı mask
Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Erkansas City’de unutulmaz gece mask
Erkansas City’de unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL