serkan izmit - Belediyeden beklene otopark reformu. Şehrin her köşesine katlı otoparklar, her sokağı planlamak boş yerleri istimlak edip gerekirse kent kart uyumlu otoparklar yapması bekliyoruz. Sokakların hali berbat herkes demir çubuklarlarla yer işgali sürüler halinde köpekler sıkışık trafik v.s.