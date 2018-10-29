Şirintepe'de oturan 33 yaşındaki Cenk Kasabalı genç yaşta akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Kasabalı'nın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kasabalı dün öğle namazına müteakip Şirintepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bugün 11:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Genç yaşta, kansere yenildi
Şirintepe'de oturan 33 yaşındaki Cenk Kasabalı hayatını kaybetti.
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Bugün 11:27 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz