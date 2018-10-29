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CHP’liler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıldönümü nedeniyle CHP İl Örgütü, TMMOB İKK ve KSMMO Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

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29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in kurulmasının üzerinden 95 yıl geçti. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde başladı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk törenine CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MMO Başkanı Murat Kürekci, KSMMO Başkanı Murat Gökmen, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

95 YILDIR CUMHURİYET BİZİMLE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemiyle ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “95 yıldır Cumhuriyet bizimle. Cumhuriyet demek halk demek, kadın demek, özgürlük demek. Bize Cumhuriyet’i teslim eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına saygılarımızı sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal iki eserim var demiştir. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri CHP. Son zamanlarda katılımın en yüksek olduğu tören oldu. Tatil günü bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ahmet HAZER

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