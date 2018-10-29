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Fatih Erbakan, yeni partisinin kuruluş tarihini açıkladı

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 29 Ekim dolayısıyla yayınladığı mesajda, yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı.

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Cumhuriyet Bayramı ve babası Necmettin Erbakan'ın doğumgünü olan 29 Ekim için ortak bir mesaj yayımladı. Fatih Erbakan, yayımladığı mesajda yeni bir siyasi parti kuracağını da açıkladı.

"MİLLİ GÖRÜŞ'E İKİNCİ BAHARINI YAŞATMAK"

Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: "Buyurun başlıyoruz "Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar" anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan "Baharı başlatan çiçek" merhum Prof. Dr. Necmettin ErbakanHocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah... Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz. Tüm ezilenlere ve mazlumlara umut olmak için, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya için başlattığımız kutlu yürüyüşümüz tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun."

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Bu ne iktidar hırsı anlamadım, babasının partisi bile sizi dışlandı güvenmedi, siz hala koltuk derdinde..

Yanıtla . 0Beğen 29 Ekim 13:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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