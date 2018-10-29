Erdoğan yeni yıl paketini onayladı! 7'den 70'i herkesi ilgilendiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı yürürlüğe girdi. 81 milyonun yüzünü güldürecek reform paketi ile Türkiye, sosyal güvenlikten eğitime, adaletten sosyal korumaya, çalışma hayatından güvenliğe kadar birçok alanda yeniliklere sahne olacak. Programda eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, temel hak ve özgürlükler, aile ve kadın, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, spor, yenilikçi üretim-istikrarlı yüksek büyüme olmak üzere 12 başlıkta Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak hedefler şöyle sıralandı:

ERKEN EVLİLİKLE MÜCADELE

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele çalışmaları artırılacak. Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren birimler geliştirilecek. Çocuklara yönelik ihmal ve istismar önlenecek, engellilere yönelik ev tipi kuruluş sayısı artacak. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) uygulanacak.

KREŞ DESTEĞİ

Geliri düşük ailelerin kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. Koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik ev tipi kuruluş sayısı yükseltilecek.

MEMURA ÖDÜL SİSTEMİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak

EMEKLİYE KORUMA

Devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 ocak ayında yüzde 4, temmuzda yüzde 5 artırılacak.

DAR GELİRLİYE KONUT

Dezavantajlı grupların barınma ihtiyacı için raporu hazırlanacak. Konut projelerinde dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, öğrenciler gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir araştırma raporu hazırlanacak.

İLKOKULDA OKUL YEMEĞİ

Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilirken ilkokullarda "okul yemeği" programı başlatılacak.

YETENEĞE GÖRE EĞİTİM

Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacak. İlkokul müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak.

ESNEK MÜFREDAT

Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitiminin 9'uncu sınıftan itibaren başlaması ve müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak.

ÖĞRETMENE TEŞVİK

Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek. Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları sürecek. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak.

KENTLERE YAZLIK SİNEMA

Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluşlarına devredilecek. Özel tiyatrolara destek artacak. Sinema salonu olmayan kentlere yazlık sinema kurulacak.

YARGILAMA HIZLANACAK

Adli ve idari yargıda yargılama hızlanacak. Avukatlık ve noterlik hizmeti iyileştirilecek. Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemler yaygınlaştırılacak.

MİLLİ GÖÇ POLİTİKASI

Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılara dair gerekli görülen alanlarda politikaları belirleyen Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak. Uyum eğitim programı oluşturulacak. Göç izleme ve takip sistemi iyileştirilecek.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM

Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçiler açısından erişilebilirliğin güvence altına alan bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Böylece çalışma hayatında kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan kalmayacak. Bir gün çalışanın da kıdem alması sağlanacak

KIRSALA ESNEK ZAMANLI EĞİTİM

Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacak. Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak. Oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları açılacak.

TERÖRLE DİJİTAL MÜCADELE

Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler hayata geçirilecek. Personel nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilecek, profesyonelleşme artırılacak, personelin fiziki ve teknolojik donamını geliştirilecek.