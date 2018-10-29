Bilgi Köprüsü’nde 29 Ekim kutlaması

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan çift yabancı dil eğitimli Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı okul bahçesindeki etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, genel koordinatör Beyhan Gürsoy ile öğretmenler de katıldı.
ATATÜRK ANLATILDI
Kids Anaokulu Müdürü Fikret Bilgin Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamada bütün sınıflar gösteri hazırladı. Öğrenciler gösterilerde ay-yıldızlı tişörtler, şapkalar ve pelerinler giydi. Atatürk’ün, “Egemenlik verilmez, alınır”, “Yurtta sulh, cihanda sulh”, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” gibi ölümsüz sözleri dövizlerde taşındı. Öğrenciler bu sözleri İngilizce söyledi.
“CUMHURİYETİMİZİ KORUYACAĞIZ”
Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizi bizlere miras bırakan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; onların aziz hatırlarını yaşatma ve Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı göstermek adına bu töreni hazırlayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Program sonunda öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz